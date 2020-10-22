«Спартак» победил СКА. Вишневский сделал три голевых передачи за период, Широков оформил дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Спартак». Московский клуб одержал победу в принципиальном матче — 4:1.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский, оформивший ассистентский хет-трик за первый период. Дубль на свой счет записал нападающий Сергей Широков.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Федоров — 3 (Ганзл, Вишневский), 0:50 — 0:1. Кузьменко — 6, 6:51 — 1:1. Широков — 5 (Вишневский, Ганзл), 10:42 — 1:2. Цыплаков — 3 (бол., Вишневский, Федоров), 14:58 — 1:3. Широков — 6 (Ганзл, Федоров), 41:13 — 1:4.

Вратари: Хелльберг (Бердин, 20:56, 58:13) — Гудачек.

Штраф: 6 — 2.Броски: 15 (3+4+8) — 43 (15+12+16).

Судьи: Бирин, Гофман.

22 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6567 зрителей.