«Спартак» победил «Химик»

«Спартак» в первом предсезонном матче победил «Химик» со счетом 4:1. В составе красно-белых по дублю оформили форвард Александр Хохлачев и защитник Дмитрий Вишневский. У «Химика» гол забил Евгений Сорокин.

Второй сбор «Спартака» состоится в Москве с 1 по 31 августа. В этот отрезок клуб проведет восемь контрольных матчей, а также примет участие в Кубке мэра Москвы (25 — 28 августа).

Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

Первый матч в новом сезоне КХЛ «Спартак» проведет 2 сентября дома с «Адмиралом».