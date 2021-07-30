«Спартак» победил «Химик»
14:54
«Спартак» в первом предсезонном матче победил «Химик» со счетом 4:1. В составе красно-белых по дублю оформили форвард Александр Хохлачев и защитник Дмитрий Вишневский. У «Химика» гол забил Евгений Сорокин.
Второй сбор «Спартака» состоится в Москве с 1 по 31 августа. В этот отрезок клуб проведет восемь контрольных матчей, а также примет участие в Кубке мэра Москвы (25 — 28 августа).
Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла ЦСКА со счетом 0-4 в серии.
Первый матч в новом сезоне КХЛ «Спартак» проведет 2 сентября дома с «Адмиралом».
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