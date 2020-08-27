«Спартак» победил «Динамо», забросив 4 шайбы в третьем периоде

«Спартак» в матче Кубка мэра Москвы обыграл «Динамо» (4:1). Бело-голубые открыли счет — в конце второго периода отличился Вадим Шипачев. Но в третьем красно-белые забросили 4 безответные шайбы.

Кубок мэра Москвы

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Голы: Шипачев — 1 (Раисов, Чайковски), 38:19 — 1:0. Бакош — 1 (бол., Радил, Лехтеря), 40:58 — 1:1. Широков — 2 (бол., Федоров, Никонцев), 43:41 — 1:2. Бакош — 2 (Лехтеря), 49:08 — 1:3. Радил — 2 (п.в., Лехтеря), 59:30 — 1:4.

Вратари: Еременко (58:58 — 59:30, 59:57) — Беспалов.

Броски: 38 (18+13+7) — 28 (8+9+11).

Судьи: Гамалей, Гофман.

27 августа. Москва. «ЦСКА Арена».