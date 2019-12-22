«Спартак» победил «Барыс» в ретро-матче

«Спартак» переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи одержали победу со счетом 3:1.

Клуб «Спартак» праздновал 73-й день рождения. По традиции москвичи провели ретро-матч. Игра с «Барысом» была посвящена 70-м годам прошлого века. Игроки и тренеры приехали на матч в советских «Волгах» и костюмах с надписью «СССР». Также команда играла в специальной ретро-форме.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Зубов — 5 (Цыплаков), 8:08 — 1:0. Федоров — 13 (Рылов), 24:35 — 2:0. Шестаков — 5, 26:52 — 2:1. Хохлачев — 10 (бол., п.в., Даугавиньш, Рылов), 59:46 — 3:1.

Вратари: Гудачек — Паскуале (58:17 — 58:42, 58:48 — 59:46).

Штраф: 16 — 2.

Броски: 25 (8+14+3) — 24 (10+10+4).

Судьи: Морозов, Фатеев.

22 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».