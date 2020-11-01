«Спартак» вырвал победу у «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. Победную шайбу в овертайме провел Яков Рылов.

Омский клуб потерпел третье поражение подряд и занимает пятое место в Восточной конференции. «Спартак» остался девятым на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чинахов — 7 (Хохлачев, Семенов), 26:00 — 0:1. Федоров — 4 (Лехтеря, Радил), 36:02 — 1:1. Рылов — 1 (Лехтеря), 62:45 — 2:1.

Вратари: Гудачек — Гарипов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (6+8+15+2) — 30 (10+13+6+1).

Судьи: Оленин, Ромасько.

1 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 3475 зрителей.