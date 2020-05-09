«Спартак» перезаключил контракт c Александром Никишиным

«Спартак» и защитник Александр Никишин расторгли действующий контракт (до 2021 года) и заключили новое соглашение, рассчитанное до 2023 года. Контракт носит двусторонний характер, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 18-летний защитник дебютировал в КХЛ, провел за «Спартак» 32 матча, в которых набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «минус 2». В среднем на площадке Александр Никишин проводил 9 минут 30 секунд в матчах регулярного чемпионата и 4 минуты 7 секунд — в играх плей-офф.