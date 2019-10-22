«Спартак» переиграл «Йокерит» и одержал вторую победу подряд
«Спартак» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе победителей отличились Ансель Галимов, Артем Федоров и Анатолий Никонцев. За «Йокерит» Петер Регин оформил дубль.
«Спартак» одержал вторую победу кряду, «Йокерит» проиграл третий матч подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Регин — 4 (бол., Мяеналанен, Контиола), 14:19 — 1:0. Галимов — 3 (Шабловский), 38:24 — 1:1. Федоров — 5 (Кутейкин, Зубов), 43:56 — 1:2. Никонцев — 3 (п.в.), 58:36 — 1:3. Регин — 5, 59:02 — 2:3.
Вратари: Калниньш (58:18 — 58:36, 58:52 — 59:02, 59:16) — Гудачек.
Штраф: 12 — 18.
Броски: 27 (5+15+7) — 28 (7+9+12).
Судьи: Белов, Сидоренко.
22 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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