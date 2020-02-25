КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Спартак» переиграл «Витязь». Даугавиньш сделал дубль

21:49
Теги:

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Спартак». Гости победили со счетом 4:2.

Дублем отметился нападающий красно-белых Каспарс Даугавиньш.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Голы: Гребенщиков — 12 (Артюхин, Воронков), 5:28 — 1:0. Злобин — 2 (Хохлачев), 11:10 — 1:1. Гребенщиков — 13 (Паутов, Няттинен), 13:23 — 2:1. Гончаров — 5 (Никишин, Никонцев), 17:42 — 2:2. Даугавиньш — 18 (Херсли, Федоров), 40:54 — 2:3. Даугавиньш — 19 (Херсли, Кулик), 41:14 — 2:4.

Вратари: Ежов (Сапрыкин, 41:14) — Гудачек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (9+11+10) — 33 (16+8+9).

Судьи: Оскирко, Хрибик.

25 февраля. Подольск. ЛД «Витязь».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир