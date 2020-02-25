«Спартак» переиграл «Витязь». Даугавиньш сделал дубль
21:49
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Спартак». Гости победили со счетом 4:2.
Дублем отметился нападающий красно-белых Каспарс Даугавиньш.
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«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Голы: Гребенщиков — 12 (Артюхин, Воронков), 5:28 — 1:0. Злобин — 2 (Хохлачев), 11:10 — 1:1. Гребенщиков — 13 (Паутов, Няттинен), 13:23 — 2:1. Гончаров — 5 (Никишин, Никонцев), 17:42 — 2:2. Даугавиньш — 18 (Херсли, Федоров), 40:54 — 2:3. Даугавиньш — 19 (Херсли, Кулик), 41:14 — 2:4.
Вратари: Ежов (Сапрыкин, 41:14) — Гудачек.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (9+11+10) — 33 (16+8+9).
Судьи: Оскирко, Хрибик.
25 февраля. Подольск. ЛД «Витязь».
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