«Спартак» переиграл «Северсталь» по буллитам. Красно-белые одержали шестую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал «Северсталь». Хозяева одержали победу по буллитам со счетом 3:2.

Красно-белые продлили удачную серию до шести выигранных матчей подряд. А вот «Северсталь» терпит неудачи на протяжении тех же шести матчей.

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«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Вишневский — 4 (Карсумс, Кутейкин), 33:03 — 1:0. Вовченко — 5 (Трубачев), 33:21 — 1:1. Провольнев — 4 (бол., Трубачев, Вовченко), 57:17 — 1:2. Хохлачев — 6 (Даугавиньш, Вишневский), 58:57 — 2:2.

Победный буллит: Даугавиньш.

Вратари: Беспалов (58:43 — 58:57) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (14+12+13+2) — 24 (10+5+6+3).

Судьи: Лаврентьев, Щенев.

31 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

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