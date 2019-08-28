«Спартак» отыгрался с 0:3, но уступил «Адмиралу». Это четвертое поражение подряд для команды Знарка

«Спартак» в товарищеском матче в овертайме уступил «Адмиралу» — 3:4. Команда Олега Знарка после первого периода проигрывала 0:3, но сумела сравнять счет. Красно-белые потерпели четвертое поражение кряду.

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Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 ОТ (0:3, 1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Воронин — 3, 6:55 — 0:1. Дьяков — 1, 13:13 — 0:2. Альмквист — 1 (бол., Лалонд), 18:45 — 0:3. Никишин — 1 (Цыплаков), 26:51 — 1:3. Зубов — 2 (Никонцев, Федоров), 40:41 — 2:3. Даугавиньш — 2 (Херсли, Ганзл), 50:32 — 3:3. Ломако — 3 (Угольников, Дьяков), 60:51 — 3:4.

Вратари: Беспалов — Олкинуора.

Броски: 32 (8+10+14+0) — 40 (25+7+7+1).

Судьи: Бирин, Букин.

28 августа. Москва. «ЦСКА Арена».