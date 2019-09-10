«Спартак» отыгрался с 0:2 в матче с вице-чемпионом КХЛ
21:42
Защитник «Спартака» Евгений Кулик забросил шайбу броском от синей линии и сравнял счет в третьем периоде домашнего матча с «Авангардом». Во второй 20-минутке москвичи пропустили голы от Свена Андригетто и Евгения Грачева, а первую шайбу у красно-белых отыграл Денис Кокарев.
Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Авангард» дошел до финала, где уступил ЦСКА (0-4).
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