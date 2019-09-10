КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Спартак» отыгрался с 0:2 в матче с вице-чемпионом КХЛ

21:42
Теги:

Защитник «Спартака» Евгений Кулик забросил шайбу броском от синей линии и сравнял счет в третьем периоде домашнего матча с «Авангардом». Во второй 20-минутке москвичи пропустили голы от Свена Андригетто и Евгения Грачева, а первую шайбу у красно-белых отыграл Денис Кокарев.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Авангард» дошел до финала, где уступил ЦСКА (0-4).

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, статистика

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир