«Спартак» отдал «Металлургу» права на Ламмикко в обмен на Фрома

«Спартак» и «Металлург» произвели обмен спортивными правами на хоккеистов, сообщает сайт красно-белых.

Клубу из Магнитогорска перешли права на форварда Юхо Ламмикко. «Спартак» получил права на датского нападающего Матиаса Фрома и денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал за шведский клуб МОДО. В 2016 году на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 143-м номером был выбран клубом «Чикаго». Матиас Фром входил в заявку сборной Дании на чемпионат мира-2019, где сыграл 4 встречи.

24-летний Ламмикко провел прошлый сезон в составе «Кярпята». В 57 матчах он набрал 51 (22+29) очко. Игрок был выбран «Флоридой» под общим 65-м номером на драфте-2014. В НХЛ он сыграл 40 матчей и отметился 6 передачами.