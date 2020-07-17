«Спартак» опубликовал заявление о ситуации в клубе

Как уже сообщал «СЭ», «Спартак» приостановил тренировочный сбор в Новогорске из-за коронавируса. В Московском клубе подтвердили эту информацию.

«Хоккейный клуб «Спартак» подтверждает, что в настоящее время ряд хоккеистов и сотрудники из числа персонала команды проходят необходимый курс лечения в связи с выявленным положительным анализом на коронавирус. У троих игроков «Спартака» положительный анализ был зафиксирован до начала общего сбора команды, хоккеисты находились в изоляции по месту жительства. 10 июля игроки, тренеры и персонал команды, задействованный в обеспечении тренировочного процесса, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности прошли тестирование на COVID-19. По итогам тестирования было выявлено два хоккеиста и один человек из числа персонала команды с положительным анализом. Все они были немедленно изолированы в одноместных номерах гостиницы для получения необходимого лечения со стороны медицинского штаба команды. Игроки с отрицательным анализом на коронавирус были допущены к прохождению углубленного медицинского осмотра.

Перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске было проведено еще одно тестирование методом ИФА игроков, тренеров и обслуживающего персонала. Положительные анализы были зафиксированы у шести игроков и одного человека из числа персонала команды. Они были помещены на изоляцию по месту жительства. У всех течение болезни протекает в легкой форме без осложнений. Игрокам с отрицательными анализами было получено разрешение на участие в тренировочном процессе в Новогорске. Вместе с тем после консультаций со специалистами Роспотребнадзора сегодня было принято решение о приостановке тренировочного процесса и проведении дополнительного тестирования всех хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, находящихся на спортивной базе в Новогорске. Тестирование методом ПЦР было проведено сегодня, 17 июля, повторное назначено на 21 июля. По результатам данных тестирований будет принято решение о дальнейшем ходе тренировочного сбора «Спартака», — говорится в сообщении на сайте москвичей.