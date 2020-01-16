«Спартак» одолел «Северсталь» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала «Спартак». Гости одержали победу со счетом 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Каспарса Даугавиньша.

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«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Ганзл — 10 (Карсумс, Даугавиньш), 31:28 — 0:1. Яковлев — 5 (Хохлов, Монахов), 52:40 — 1:1. Даугавиньш — 11 (Рылов, Ганзл), 60:38 — 1:2.

Вратари: Шугаев — Беспалов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (10+13+11+0) — 22 (9+4+8+1).

Судьи: Оскирко, Цыплаков.

16 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».