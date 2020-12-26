«Спартак» одержал волевую победу в овертайме над «Авангардом»

«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях одержал волевую победу в овертайме над «Авангардом» — 3:2. После первого периода красно-белые уступали со счетом 0:2.

Победный гол в овертамйе забил Лукаш Радил.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Якупов — 6 (Зернов, Соловьев), 6:49 — 1:0. Хохлачев — 8 (Соловьев, Семенов), 17:15 — 2:0. Сериков — 2, 32:22 — 2:1. Ганзл — 5 (бол., Радил, Федоров), 39:51 — 2:2. Радил — 16 (Ганзл), 60:41 — 2:3.

Вратари: Бобков — Трушков.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 34 (16+5+13+0) — 30 (10+11+8+1).

Судьи: Наумов, Раводин.

26 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».