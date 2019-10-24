«Спартак» обыграл «Торпедо» и одержал третью победу подряд

«Спартак» победил «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1. Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Каспарс Даугавиньш, Александр Хохлачев и Робин Ганзл. У нижегородцев отличился Кирилл Ураков.

«Спартак» занимает 6-е место на «Западе», имея в активе 24 очка. «Торпедо» с 25 баллами располагается на 5-й строчке.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Ураков — 2 (мен., Ильин), 14:26 — 1:0. Даугавиньш — 3 (Вишневский, Зубов), 21:15 — 1:1. Хохлачев — 3 (бол., Херсли, Рылов), 39:18 — 1:2. Ганзл — 4 (мен., п.в.), 59:40 — 1:3.

Вратари: Тихомиров (58:44 — 58:49, 58:55 — 59:40) — Гудачек.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 31 (13+8+10) — 32 (13+10+9).

Судьи: Соин, Спирин.

24 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

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