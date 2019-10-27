«Спартак» обыграл рижское «Динамо» и одержал четвертую победу подряд
19:19
«Спартак» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» (3:2). Красно-белые одержали четвертую победу подряд.
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«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Голы: Хохлачев — 4 (бол., Кутейкин), 2:18 — 1:0. Зубов — 1 (Лещенко, Кутейкин), 16:11 — 2:0. Галимов — 4 (Лещенко, Столяров), 21:30 — 3:0. Павлов — 3 (Эштон, Сотниекс), 52:22 — 3:1. Липсбергс — 1 (Берглунд, Бартулис), 53:01 — 3:2.
Вратари: Гудачек — Макаров (Третьяк, 21:30, 58:59).
Штраф: 29 — 6.
Броски: 19 (5+7+7) — 32 (10+9+13).
Судьи: Ромасько, Харнебринг.
27 октября. Москва. «ЦСКА Арена».
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