КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Спартак» обыграл рижское «Динамо» и одержал четвертую победу подряд

19:19
Теги:

«Спартак» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» (3:2). Красно-белые одержали четвертую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Хохлачев — 4 (бол., Кутейкин), 2:18 — 1:0. Зубов — 1 (Лещенко, Кутейкин), 16:11 — 2:0. Галимов — 4 (Лещенко, Столяров), 21:30 — 3:0. Павлов — 3 (Эштон, Сотниекс), 52:22 — 3:1. Липсбергс — 1 (Берглунд, Бартулис), 53:01 — 3:2.

Вратари: Гудачек — Макаров (Третьяк, 21:30, 58:59).

Штраф: 29 — 6.

Броски: 19 (5+7+7) — 32 (10+9+13).

Судьи: Ромасько, Харнебринг.

27 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир