«Спартак» обыграл минское «Динамо», Никонцев оформил дубль

Минское «Динамо» дома проиграло «Спартаку» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск Арена» в Минске.

В составе команды Олега Знарка отличились нападающие Михаил Юньков, Каспарс Даугавиньш защитник Иван Вишневский и дважды — форвард Анатолий Никонцев. У «Динамо» единственную шайбу в ворота красно-белых забросил нападающий Райан Спунер.

«Спартак» с 60 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» — 32 балла и 12-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Юньков — 7 (Никонцев), 7:52 — 0:1. Даугавиньш — 10 (Хохлачев, Галимов), 16:25 — 0:2. Д. Вишневский — 8 (Рылов, Даугавиньш), 20:32 — 0:3. Никонцев — 6 (бол., Хохлачев, И. Вишневский), 25:27 — 0:4. Спунер — 7 (Принс, Аносов), 45:37 — 1:4. Никонцев — 7 (бол., Хохлачев, И. Вишневский), 57:10 — 1:5.

Вратари: Тэйлор (Толопило, 20:32) — Гудачек.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 21 (5+12+4) — 25 (8+6+11).

Судьи: Франо, Хрибик.

12 января. Минск. «Минск-Арена».