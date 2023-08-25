«Спартак» обыграл «Куньлунь» и встретится с ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы
«Спартак» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче Кубка мэра Москвы — 4:1.
За красно-белых отличились Александр Бурмистров, Шейн Принц и Максим Цыплаков (дубль). Единственную шайбу китайской команды забросил Цзян Фу.
В финале турнира «Спартак» сыграет с ЦСКА.
Кубок мэра Москвы
«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: С. Фу — 3 (Т. Вонг, Спроул), 5:37 — 0:1. Бурмистров — 2 (мен.), 23:59 — 1:1. Принс — 1 (бол., Зайцев, Бурмистров), 27:13 — 2:1. Цыплаков — 2 (Галимов), 41:28 — 3:1. Цыплаков — 3 (мен., п.в.), 58:33 — 4:1.
Вратари: Кареев — Смит (57:15 — 58:33).
Штраф: 19 — 19.
Броски: 39 (15+13+11) — 23 (7+3+13).
Судьи: Беляев, Дударов.
25 августа. Москва. Мегаспорт.
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