«Спартак» обыграл «Динамо» в овертайме и сократил отставание в серии

«Спартак» в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл «Динамо» со счетом 5:4. Победную шайбу в овертайме забросил Михаил Котляревский.

Отметим, что красно-белые проигрывали 0:3 через пять минут после начала встречи. Однако отыграли две шайбы уже в первом периоде. Во втором периоде команды обменялись шайбами. Сравнял счет «Спартак» в большинстве за две минуты до конца основного времени усилиями Патрика Херсли.

Счет в серии стал 2-1 в пользу бело-голубых. Четвертый матч пройдет 8 марта также на площадке «Спартака».

КХЛ

1/4 финала конференций

Третий матч

«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:4 ОТ (2:3, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Полыгалов — 1 (Тарасов), 0:53 — 0:1. Лямин — 1 (бол., Тарасов, Шипачев), 3:12 — 0:2. Муранов — 1 (В. Ефремов, Кулемин), 4:34 — 0:3. Зубов — 1 (Никишин), 6:28 — 1:3. Федоров — 1 (И. Вишневский), 19:54 — 2:3. Хохлачев — 1 (Цыплаков), 33:14 — 3:3. Чайковски — 2 (Яшкин, Шипачев), 34:39 — 3:4. Херсли — 2 (бол., Кутейкин, Хохлачев), 57:16 — 4:4. Котляревский — 1 (Цыплаков, Юньков), 75:27 — 5:4.

Вратари: Гудачек (Беспалов, 3:12) — Бочаров.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 49 (15+9+17+8) — 40 (12+16+4+8).

Судьи: Гашилов, Гофман.

Счет в серии: 1-2 (1:5, 3:4).

6 марта. Москва. «ЦСКА Арена».