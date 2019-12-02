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«Спартак» обыграл «Адмирал» и выиграл пятый матч из шести последних

14:13
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«Спартак» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

В составе победителей отличились Александр Хохлачев и Дамир Мусин.

«Спартак» выиграл пятый матч из шести последних.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Хохлачев — 9 (Вишневский, Мусин), 12:29 — 0:1. Мусин — 1 (Вишневский, Даугавиньш), 20:44 — 0:2.

Нереализованный буллит: Даугавиньш (Спартак), 33:40 (Вратарь).

Вратари: Красоткин (58:52) — Беспалов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (11+9+9) — 30 (9+12+9).

Судьи: Беляев, Фатеев.

2 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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