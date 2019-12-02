«Спартак» обыграл «Адмирал» и выиграл пятый матч из шести последних
14:13
«Спартак» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.
В составе победителей отличились Александр Хохлачев и Дамир Мусин.
«Спартак» выиграл пятый матч из шести последних.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Хохлачев — 9 (Вишневский, Мусин), 12:29 — 0:1. Мусин — 1 (Вишневский, Даугавиньш), 20:44 — 0:2.
Нереализованный буллит: Даугавиньш (Спартак), 33:40 (Вратарь).
Вратари: Красоткин (58:52) — Беспалов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (11+9+9) — 30 (9+12+9).
Судьи: Беляев, Фатеев.
2 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».
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