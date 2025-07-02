«Спартак» объявил о продлении контракта с Жамновым на 3 года

«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Алексеем Жамновым.

Новое соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2027/28.

«Желаем Алексею Юрьевичу еще больше побед и достижений в тренерской карьере во главе «Спартака», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

54-летний специалист возглавляет московскую команду с 2023 года. Под его руководством «Спартак» два сезона подряд выходил во второй раунд Кубка Гагарина и впервые в истории стал чемпионом дивизиона Боброва в сезоне-2024/25.