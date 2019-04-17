"Спартак" объявил о продлении контракта с Гудачеком

Голкипер Юлиус Гудачек продлил контракт со "Спартаком", информирует пресс-служба клуба. Соглашение с 30-летним словаком будет рассчитано еще на два года.

В минувшем чемпионате вратарь принял участие в 45 встречах, его коэффициент надёжности - 2,35, процента отраженных бросков - 91,6 процента. В плей-офф Гудачек провел все 6 матчей, отразил 93,4 процента бросков, коэффициент надежности - 2,16.



В настоящее время вратарь находится в расположении сборной Словакии, которая начала подготовку в чемпионату миру. В этом году он состоится в мае на родине Гудачека - в словацких городах Братислава и Кошице.

Гудачек перешел в "Спартак" в мае 2018 года. В текущем сезоне он провел 51 матч в составе красно-белых, пропустив 111 шайб.

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