«Спартак» объявил о подписании контрактов с Ивановым, Гуськовым и Хафизовым

«Спартак» объявил о подписании контрактов с защитником Даниилом Ивановым, а также с нападающими Иваном Гуськовым и Тимуром Хафизовым.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, с Хафизовым подписан контракт на два года. В сезоне-2021/22 24-летний нападающий набрал 11 (6+5) очков в 37 матчах КХЛ за «Нефтехимик» и «Спартак». Также на его счету 6 (4+2) баллов в 13 встречах за фарм-клуб красно-белых, «Химик» из Воскресенска в ВХЛ.

Соглашение с Ивановым рассчитано на три года. 18-летний защитник в прошедшем сезоне набрал 31 (9+22) очко в 50 играх за молодежную команду «Спартака».

Гуськов подписал договор на два года. 19-летний нападающий набрал 67 (26+41) очков в 43 матчах за «Крылья Советов» в МХЛ в прошлом сезоне.