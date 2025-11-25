«Спартак» объявил о подписании контракта с вратарем Георгиевым

«Спартак» подписал контракт с вратарем Александром Георгиевым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на два года.

В сентябре 2025 года вратарь подписал однолетний контракт с «Баффало». В октябре клуб выставил его на драфт отказов.

В сезоне НХЛ-2024/25 Георгиев в 31 матче за «Сан-Хосе» одержал 7 побед и потерпел 19 поражений. Его коэффициент надежности составил 3,88, процент отраженных бросков — 87,5.

В НХЛ Георгиев выступал с 2018 года и провел в североамериканской лиге 303 матча. Голкипер играл с «Рейнджерс», «Колорадо», «Сан-Хосе» и «Баффало».