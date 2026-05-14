«Спартак» объявил о подписании контракта с Гутиком на 2 года

«Спартак» объявил о продлении контракта с нападающим Даниилом Гутиком.

Новое соглашение между 24-летним форвардом и московским клубом рассчитано на два года. Ранее о продлении контракта сообщил агент игрока Сергей Исаков.

«Поздравляем нашего форварда с подписанием нового контракта с клубом — желаем отличной и результативной игры, а также много побед в составе московского «Спартака»!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Гутик был обменян в «Спартак» из «Адмирала» в январе 2026 года. В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ на его счету 21 матч за московскую команду, в которых он набрал 19 (8+11) очков. В Кубке Гагарина форвард отметился 2 голами в 4 играх.