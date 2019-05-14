"Спартак" объявил о переходе Рылова

Защитник Яков Рылов стал игроком "Спартака". Как информирует официальный сайт красно-белых, односторонний контракт хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2020 года.

34-летний россяинин в минувшем сезоне выступал в составе "Металлурга", принял участие в 64 матчах, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности "+8".

В КХЛ защитник выступал также в составе ЦСКА, "Нефтехимика", "Ак Барса" и московского "Динамо", он провел в общей сложности 571 матч и набрал 183 (50+133) очка.

Рылов является чемпионом России и обладателем Кубка Шпенглера в составе московского "Динамо", в 2005 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.