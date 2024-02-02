«Спартак» обновил свой рекорд по победам за регулярный чемпионат КХЛ

«Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Автомобилист» — 3:0.

Эта победа стала для московской команды 35-й в регулярном чемпионате — это новый рекорд клуба. Предыдущий рекорд (34 победы) был установлен в сезоне 2019/20.

После этого матча «Спартак» с 78 очками занимает четвертое место в Западной конференции.