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«Спартак» обменял Трушкова в «Адмирал»

01:41

«Спартак» на официальном сайте объявил об обмене с «Адмиралом». Голкипер Александр Трушков продолжит карьеру во Владивостоке. Московский клуб получит денежную компенсацию.

23-летний Трушков находился в системе «Спартака» с 2013 года. На его счету за красно-белых в КХЛ 19 матчей. В этом сезоне вратарь играл за фарм-клуб в ВХЛ.

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