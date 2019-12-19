«Спартак» обменял Трушкова в «Адмирал»

«Спартак» на официальном сайте объявил об обмене с «Адмиралом». Голкипер Александр Трушков продолжит карьеру во Владивостоке. Московский клуб получит денежную компенсацию.

23-летний Трушков находился в системе «Спартака» с 2013 года. На его счету за красно-белых в КХЛ 19 матчей. В этом сезоне вратарь играл за фарм-клуб в ВХЛ.