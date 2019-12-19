«Спартак» обменял Трушкова в «Адмирал»
01:41
«Спартак» на официальном сайте объявил об обмене с «Адмиралом». Голкипер Александр Трушков продолжит карьеру во Владивостоке. Московский клуб получит денежную компенсацию.
23-летний Трушков находился в системе «Спартака» с 2013 года. На его счету за красно-белых в КХЛ 19 матчей. В этом сезоне вратарь играл за фарм-клуб в ВХЛ.
#Спартак и @hcadmiral произвели обмен, по итогам которого карьеру во Владивостоке продолжит @AlexTrushkov20. Наш клуб получит денежную компенсацию. 23-летний Александр Трушков выступал в системе «Спартака» с 2013 года, в @khl провёл в 19 матчей.https://t.co/Cx6zJkcXJL pic.twitter.com/5wQVOwdBpj— Spartak Moscow (@spartak_hc) December 18, 2019
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