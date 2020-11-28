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«Спартак» обменял Шашкова в «Куньлунь»

12:06
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Нападающий «Спартака» Глеб Шашков продолжит карьеру в «Куньлуне». Красно-белые получат за форварда денежную компенсацию, сообщает сайт клуба.

В системе «Спартака» Глеб Шашков выступал с 2015 года, в КХЛ в общей сложности он провел 42 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий находился в расположении воскресенского «Химика».

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/gleb-shashkov-pereezzhaet-v-mytishchi/

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