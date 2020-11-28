«Спартак» обменял Шашкова в «Куньлунь»
12:06
Нападающий «Спартака» Глеб Шашков продолжит карьеру в «Куньлуне». Красно-белые получат за форварда денежную компенсацию, сообщает сайт клуба.
В системе «Спартака» Глеб Шашков выступал с 2015 года, в КХЛ в общей сложности он провел 42 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий находился в расположении воскресенского «Химика».
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/gleb-shashkov-pereezzhaet-v-mytishchi/
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