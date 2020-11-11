КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Спартак» обменял Шалагина в «Автомобилист» на Переляева

19:05
Теги:

«Спартак» и «Автомобилист» произвели обмен игроками, сообщает официальный сайт красно-белых.

Систему «Спартака» покидает нападающий Михаил Шалагин, в нынешнем сезоне выступавший за «Химик» в чемпионате ВХЛ (8 матчей, 3+0). Столичный клуб пополнил 21-летний защитник Семен Переляев, сыгравший в текущем сезоне 14 встреч за «Горняк» (Учалы) и набравший 4 (3+1) очка при показателе полезности «-1». Игрок обороны является воспитанником тольяттинского хоккея.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/obmen-s-avtomobilistom/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир