«Спартак» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» на своем льду обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Красно-белые вышли на первое место в турнирной таблице Западной конференции (36 очков в 25 матчах). «Нефтехимик» занимает 9-ю строчку на «Востоке» (25 очков в 24 играх).

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