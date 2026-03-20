«Спартак» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

«Спартак» дома уступил «Нефтехимику» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

Игра проходила в Москве 20 марта.

Дубль у красно-белых оформил Герман Рубцов. Даниил Гутик и Егор Филин сделали по две результативные передачи.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Герман Точилкин и Григорий Селезнев. Решающий буллит реализовал Никита Артамонов.

«Спартак» (79 очков) потерпел третье поражение подряд и финишировал на восьмом месте в Западной конференции КХЛ. Красно-белые сыграют с «Локомотивом» в первом раунде Кубка Гагарина-2026.

«Нефтехимик» с 71 очком занял седьмое место в Восточной конференции. Нижнекамцы встретятся в плей-офф с «Авангардом».

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