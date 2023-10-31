«Спартак» обыграл «Нефтехимик» благодаря хет-трику Голдобина
«Спартак» на своем льду обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.
У московской команды хет-трик оформил Николай Голбодин, и еще по голу забили Джозеф Кин, Максим Цыплаков и Андрей Локтионов. Единственную шайбу за гостей забросил Андрей Белозеров.
Красно-белые вышли на первое место в турнирной таблице Западной конференции (36 очков в 25 матчах). «Нефтехимик» занимает 9-ю строчку на «Востоке» (25 очков в 24 играх). Однако в случае победы московского «Динамо» над «Сочи» спартаковцы опустятся на вторую позицию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Голы: Голдобин — 18 (Порядин, Морозов), 3:56 — 1:0. Кин — 2 (бол., Принс), 10:31 — 2:0. Голдобин — 19 (Вишневский, Порядин), 29:05 — 3:0. Белозеров — 9 (бол., Клок, Н. Якупов), 36:22 — 3:1. Цыплаков — 8, 37:29 — 4:1. Голдобин — 20 (бол., Локтионов, Чайковски), 42:25 — 5:1. Локтионов — 5 (бол., Морозов, Голдобин), 49:40 — 6:1.
Вратари: Рибар — Долганов (Николаев, 40:00).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 27 (10+12+5) — 22 (3+14+5).
Судьи: Беляев, Морозов.
31 октября. Москва. Мегаспорт.
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Спартак – Нефтехимик
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