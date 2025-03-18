«Нефтехимик» победил «Спартак»
«Нефтехимик» в гостях обыграл «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.
У гостей шайбы забросили Райли Барбер, Григорий Селезенев, Булат Шафигуллин и Никита Хоружев. В составе хозяев голами отметились Андрей Локтионов, Николай Голдобин.
«Нефтехимик» с 63 очками — на 9-й строчке «Востока». «Спартак» занимает 3-е место на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
Голы: Локтионов — 17 (Мальцев, Филин), 20:18 — 1:0. Барбер — 13 (Капустин, Леонтьев), 21:12 — 1:1. Селезнев — 13 (Митякин, Точилкин), 24:44 — 1:2. Шафигуллин — 12 (Хайруллин, Митякин), 31:06 — 1:3. Голдобин — 19 (Порядин, Вишневский), 33:38 — 2:3. Хоружев — 15 (Селезнев), 39:50 — 2:4.
Вратари: Николаев (58:34) — Озолин.
Штраф: 8 — 7.
Броски: 36 (11+12+13) — 23 (5+12+6).
Судьи: Васильев, Соин.
18 марта. Москва. Мегаспорт.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б