«Нефтехимик» победил «Спартак»

«Нефтехимик» в гостях обыграл «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей шайбы забросили Райли Барбер, Григорий Селезенев, Булат Шафигуллин и Никита Хоружев. В составе хозяев голами отметились Андрей Локтионов, Николай Голдобин.

«Нефтехимик» с 63 очками — на 9-й строчке «Востока». «Спартак» занимает 3-е место на «Западе».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)

Голы: Локтионов — 17 (Мальцев, Филин), 20:18 — 1:0. Барбер — 13 (Капустин, Леонтьев), 21:12 — 1:1. Селезнев — 13 (Митякин, Точилкин), 24:44 — 1:2. Шафигуллин — 12 (Хайруллин, Митякин), 31:06 — 1:3. Голдобин — 19 (Порядин, Вишневский), 33:38 — 2:3. Хоружев — 15 (Селезнев), 39:50 — 2:4.

Вратари: Николаев (58:34) — Озолин.

Штраф: 8 — 7.

Броски: 36 (11+12+13) — 23 (5+12+6).

Судьи: Васильев, Соин.

18 марта. Москва. Мегаспорт.