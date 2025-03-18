Хоккей
18 марта, 21:46

«Нефтехимик» победил «Спартак»

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Нефтехимик» в гостях обыграл «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей шайбы забросили Райли Барбер, Григорий Селезенев, Булат Шафигуллин и Никита Хоружев. В составе хозяев голами отметились Андрей Локтионов, Николай Голдобин.

«Нефтехимик» с 63 очками — на 9-й строчке «Востока». «Спартак» занимает 3-е место на «Западе».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)

Голы: Локтионов — 17 (Мальцев, Филин), 20:18 — 1:0. Барбер — 13 (Капустин, Леонтьев), 21:12 — 1:1. Селезнев — 13 (Митякин, Точилкин), 24:44 — 1:2. Шафигуллин — 12 (Хайруллин, Митякин), 31:06 — 1:3. Голдобин — 19 (Порядин, Вишневский), 33:38 — 2:3. Хоружев — 15 (Селезнев), 39:50 — 2:4.

Вратари: Николаев (58:34) — Озолин.

Штраф: 8 — 7.

Броски: 36 (11+12+13) — 23 (5+12+6).

Судьи: Васильев, Соин.

18 марта. Москва. Мегаспорт.

  • Vliegende Hollander

    Бомжам и тунеядцам, что вторник, что пятница, всё едино:grinning:.

    19.03.2025

  • анатолий еремин

    Ну где же в порядке, вторая и четвертая полностью на совести Николаева, первую хоть и отконька Ефремова тоже можно было брать еле вползла в ворота,только по третьему голу к Николаеву нет никаких претензий претензий. Отсюда волнение и напы немогли забить из выгодных ситуаций

    19.03.2025

  • spartsmen

    шалашовка, твои фантазии мне не интересны. спермодонор у тебя был убогий - сразу видно, что бухал. потому и наташа появилась по кличке вадик.

    18.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Вообще-то, клован, сегодня ВТОРНИК = = Меньше КЛЕЯ нюхай!

    18.03.2025

  • Vadim Ivanov

    У мамочки своей спроси (сделай замечание) на счёт смены трусов и с какой эфенди ты вылупился ?! НЕИНТЕРЕСЕН Извинения за наглое враньё и оскорбления в мой адрес принимаются Необязательно стоя на коленях Тчк

    18.03.2025

  • spartsmen

    наташа, тебе трусы-то меняют, когда мелочи приятно?

    18.03.2025

  • spartsmen

    ничего не в порядке с вратарями. разве что в розовых очках глядя.

    18.03.2025

  • Vliegende Hollander

    Опять пил среди недели.

    18.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Вроде бы и мелочь, но КАК ПРИЯТНО!!! Просто ПРАЗДНИК какой-то ))) СТАТИСТИКА, для кб студентов которых НЕ Бывает на ветках после побед СКА, и прибывают они почему-то только после поражений Победы/Поражения/Баланс на Западе в 2025-м году (январь-март): 1 Динамо 19-7 = +12 2 Локо 15-9 = +6 3 Минск 15-11 = +4 4 Сева 14-12 = +2 5-6 СКА 14-13 = +1 Торпедо 14-13 = +1 7 ЦСКА 12-14 = -2 8-9 Куньлунь 12-15 = -3 ----- Спартак 12-15 = -3 10-11 Витязь 8-19 = -11 Сочи 8-19 = -11 18 марта 2025 год 22.24 по московскому времени

    18.03.2025

  • Gordon

    Неприятно, но не смертельно. Играли не так дурно, просто у нас в тот день вратарь провалился, у них - наоборот тащил. А вот то, что в большинстве опять (...) - это уже очень плохо. Плей-офф уже почти.

    18.03.2025

  • Gordon

    Начинается

    18.03.2025

  • Gordon

    Всё в порядке с вратарями. Они в сезоне тащили более чем, а отдельные провалы у всех бывают. А вот большинство - это тихий ужас, да...

    18.03.2025

  • Сергей Макурин

    Николаев конечно выдал. Но опять вышли на пол конька играть. Лучший Кузьменко.

    18.03.2025

  • E54

    это уже синдром - через игру проигрывать, в плей-офф ни чего н светит.

    18.03.2025

  • spartsmen

    с такими вратарями в плофе будет трудно. про большинство даже и говорить не буду.

    18.03.2025

    • Дронов — о чемпионстве «Трактора» на «Востоке»: «Это может дать неплохое преимущество в плей-офф»

    Московское «Динамо» в овертайме выиграло у «Авангарда»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Динамо М 10 5 5 11
    9 Северсталь 10 5 5 10
    10 Сочи 9 4 5 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 1 : 4
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 3 : 2 Б
    Все результаты / календарь

