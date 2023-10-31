«Спартак» — «Нефтехимик»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик» начнется в 19.30 мск
«Спартак» и «Нефтехимик» во вторник, 31 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Спартак» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Спартак» набрал 34 очка и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Нефтехимика» 25 баллов, команда находится на 9-м месте Восточной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|27
|15
|12
|35
|2
|Металлург Мг
|27
|15
|12
|34
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|32
|4
|Автомобилист
|26
|14
|12
|30
|5
|Сал. Юлаев
|24
|14
|10
|29
|6
|Авангард
|24
|13
|11
|29
|7
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|8
|Сибирь
|24
|12
|12
|27
|9
|Нефтехимик
|23
|10
|13
|25
|10
|Амур
|24
|9
|15
|24
|11
|Барыс
|26
|7
|19
|21
|12
|Адмирал
|22
|6
|16
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|24
|17
|7
|35
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|3
|Торпедо
|25
|15
|10
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|23
|12
|11
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|28
|8
|20
|19
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
Результаты / календарь
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
|31.10
|16:30
|
Авангард – Торпедо
|3 : 2
|31.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|4 : 1
|31.10
|17:00
|
Металлург Мг – Барыс
|3 : 2
|31.10
|17:00
|
Автомобилист – Куньлунь РС
|3 : 0
|31.10
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|31.10
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|31.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|31.10
|19:30
|
Спартак – Нефтехимик
|- : -
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