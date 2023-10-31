«Спартак» и «Нефтехимик» во вторник, 31 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Спартак» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Спартак» набрал 34 очка и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Нефтехимика» 25 баллов, команда находится на 9-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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