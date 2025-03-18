«Спартак» и «Нефтехимик» сойдутся в регулярном чемпионате КХЛ 18 марта

«Спартак» и «Нефтехимик» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 18 марта. Игра на льду арены «Мегаспорт» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Спартак» — «Нефтехимик» в матч-центре на нашем сайте.

«Спартак» и «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 провели по 65 матчей. Красно-белые с 83 очками занимают третье место в Западной конференции, нижнекамцы с 61 очком идут на девятом месте «Востока».