«Спартак» обыграл «Нефтехимик»

«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2. Дубль в составе красно-белых оформил Йори Лехтеря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Рантакари — 4 (бол., Гудачек), 9:31 — 0:1. Лехтеря — 6 (Мусин, Рылов), 19:37 — 1:1. Волгин — 5 (Хайруллин), 31:07 — 1:2. Цыплаков — 6 (Зубарев, Юньков), 37:56 — 2:2. Лехтеря — 7 (бол., Широков, Бакош), 58:30 — 3:2. Цыплаков — 7 (п.в.), 59:31 — 4:2.

Вратари: Гудачек — Барулин (58:48 — 59:31).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (9+8+20) — 33 (13+13+7).

Судьи: Наумов, Щенев.

9 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 2348 зрителей.