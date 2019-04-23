"Спартак" не будет проводить домашние матчи в "Мегаспорте"

"Спартак" не будет проводить домашние матчи сезона-2019/20 во дворце спорта "Мегаспорт", приоритетным вариантом для красно-белых является "ЦСКА Арена". Об этом сообщил пресс-атташе клуба Владимир Самохин.

– Мы рассматривали "Мегаспорт", но по ряду причин играть там не будем, – цитирует ТАСС Самохина. – Это, насколько я понимаю, связано с тем, что закрыт "Олимпийский" и все мероприятия перенесены в "Мегаспорт". Поэтому они не могут принять столько хоккея. Но для нас всегда приоритетом была арена в "Парке легенд".

Как только контракт будет подписан, мы об этом объявим.

"ЦСКА-Арена", ранее носившая название "ВТБ Ледовый Дворец", на постоянной основе является домашней ареной "Спартака" с сезона-2017/18. В сезоне-2016/17 часть игр красно-белые провели в "Лужниках", часть – на арене в "Парке легенд".