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«Спартак» назначил Романа Беляева спортивным директором клуба

16:40
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Роман Беляев стал новым спортивным директором «Спартака», сообщает официальный сайт клуба 12 апреля.

В КХЛ Роман Беляев работал в новокузнецком «Металлурге» (2011 — 2013), «Автомобилисте» (2013 — 2015), «Салавате Юлаеве» (2015 — 2019) и «Тракторе» (2019 — 2021).

Ранее спортивным директором красно-белых был Павел Ни-Ли, который трудился в клубе с 2009 года.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/belyaev-sportivnyy-direktor-spartaka/

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