«Спартак» назначил Романа Беляева спортивным директором клуба

Роман Беляев стал новым спортивным директором «Спартака», сообщает официальный сайт клуба 12 апреля.

В КХЛ Роман Беляев работал в новокузнецком «Металлурге» (2011 — 2013), «Автомобилисте» (2013 — 2015), «Салавате Юлаеве» (2015 — 2019) и «Тракторе» (2019 — 2021).

Ранее спортивным директором красно-белых был Павел Ни-Ли, который трудился в клубе с 2009 года.