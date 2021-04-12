«Спартак» назначил Романа Беляева спортивным директором клуба
16:40
Роман Беляев стал новым спортивным директором «Спартака», сообщает официальный сайт клуба 12 апреля.
В КХЛ Роман Беляев работал в новокузнецком «Металлурге» (2011 — 2013), «Автомобилисте» (2013 — 2015), «Салавате Юлаеве» (2015 — 2019) и «Тракторе» (2019 — 2021).
Ранее спортивным директором красно-белых был Павел Ни-Ли, который трудился в клубе с 2009 года.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/events/belyaev-sportivnyy-direktor-spartaka/
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