«Спартак» нанес «Автомобилисту» первое поражение в сезоне
«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2.
На границе первого и второго периодов последовательно три шайбы забросили спартаковцы Артем Федоров, Михаил Юньков и Яков Рылов. На это у «Спартака» ушло 40 секунд игры.
Это второй результат в истории лиги. Рекорд принадлежит СКА, который забивал три гола за 28 секунд.
Отметим, что «Спартак» прервал серию из трех поражений подряд. «Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Голы: Плэтт — 2 (бол., Секстон, Холланд), 14:23 — 1:0. Федоров — 2 (Гончаров, Хохлачев), 19:59 — 1:1. Юньков — 2 (Вишневский, Гончаров), 20:20 — 1:2. Рылов — 3 (Хохлачев, Федоров), 20:39 — 1:3. Холланд — 4 (Мэйсек), 26:15 — 2:3. Гончаров — 1, 34:46 — 2:4.
Вратари: Коварж (58:52) — Хомченко.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 24 (11+6+7) — 27 (10+11+6).
Судьи: Ромасько, Франо.
21 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu