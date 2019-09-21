«Спартак» нанес «Автомобилисту» первое поражение в сезоне

«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2.

На границе первого и второго периодов последовательно три шайбы забросили спартаковцы Артем Федоров, Михаил Юньков и Яков Рылов. На это у «Спартака» ушло 40 секунд игры.

Это второй результат в истории лиги. Рекорд принадлежит СКА, который забивал три гола за 28 секунд.

Отметим, что «Спартак» прервал серию из трех поражений подряд. «Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Голы: Плэтт — 2 (бол., Секстон, Холланд), 14:23 — 1:0. Федоров — 2 (Гончаров, Хохлачев), 19:59 — 1:1. Юньков — 2 (Вишневский, Гончаров), 20:20 — 1:2. Рылов — 3 (Хохлачев, Федоров), 20:39 — 1:3. Холланд — 4 (Мэйсек), 26:15 — 2:3. Гончаров — 1, 34:46 — 2:4.

Вратари: Коварж (58:52) — Хомченко.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (11+6+7) — 27 (10+11+6).

Судьи: Ромасько, Франо.

21 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».