«Спартак» начал продажу абонементов: цены остались прежними, медики и потерявшие работу болельщики получат особенные условия

Генеральный директор красно-белых Андрей Веревко — об ожиданиях от предстоящего сезона КХЛ.

— «Спартак» первым из клубов КХЛ объявил этим летом о старте абонементной программы.

— В предыдущие годы мы начинали продажи еще в апреле, но в это межсезонье по понятным причинам нам пришлось стартовать на два месяца позже. И, запуская 15 июня абонементную программу, мы рассматривали ее как один из позитивных атрибутов возвращения жизни в привычное русло. Трудно заглядывать далеко вперед, но мы искренне надеемся, что в новом сезоне удастся провести все домашние матчи со зрителями.

— Но вы готовы к тому, что ограничения по допуску болельщиков могут сохраниться и в начале осени.

— Да, держим это в уме. В межсезонье мы провели большую техническую работу и перешли на новый билетный сервис, который позволяет достаточно быстро возвращать средства за каждый конкретный матч, включенный в абонемент. Для этого вся реализация абонементов проходит онлайн. У каждого владельца абонемента есть привязка к банковской карте, на которую можно будет оперативно и безболезненно вернуть денежные средства без каких-либо дополнительных заявлений в случае, если игра состоится без зрителей и с ограничениями по их количеству. Кстати, наш новый билетный сервис позволяет предлагать болельщикам услуги по продаже атрибутики прямо на стадии покупки абонемента, так что у нас этим летом появился ещё один интересный канал, с помощью которого будем продвигать бренд «Спартака». Например, вместе с покупкой абонемента можно заказать оригинальный игровой джерси с оригинальным нанесением — точно такой же, в каком будут выходить на лед игроки.

— Изменились ли цены на абонементы «Спартака»?

— В нынешней ситуации мы не могли себе позволить такую роскошь. Цены остались точно такими же, как и год назад. Да, задачу зарабатывать перед нами никто не снимал, но потерять лояльность наших болельщиков — еще страшнее. Более того, мы готовы протянуть руку помощи тем владельцам абонементов прошлого сезона, которые испытывают в настоящий момент финансовые затруднения. Таким болельщикам необходимо обратиться в клубный магазин на арене в «Парке легенд» с официальным документом о потере работы. После рассмотрения обращения мы предоставим сезонный абонемент, который будет действовать до того момента, как болельщик сможет найти работу или пропустит более одного домашнего матча. Это то, что принято называть социальной ответственностью бизнеса.

— Какие преференции будут у владельцев абонементов?

— У нас очень гибкая система скидок. К примеру, владельцы абонементов пяти последних сезонов могут сэкономить до 30 процентов от стоимости абонемента нового сезона. Плюс по традиции мы делаем скидку для владельцев абонементов футбольного «Спартака», для школьников, студентов, пенсионеров и болельщиков с ограниченными возможностями. Не хочу бросаться громкими фразами, но уже много лет у нас вполне демократичные цены на абонементы. Ну а в нынешней экономической ситуации, повторю, для нас было принципиально важно сохранить прошлогодний порядок цен. Кроме этого, владельцам абонементов будут предоставлены различные скидки и бонусы от партнеров «Спартака». Нас ещё часто просят сделать скидки на парковку и посещение фудкортов, но пока у «Спартака» не будет собственной арены, говорить об этом преждевременно: на арене на Автозаводской мы — арендаторы. У нас еще год контракта.

— Некоторое время назад «Спартак» объявлял и о скидке медикам.

— Да, мы преклоняемся перед всеми, кто последние месяцы спасает людей с риском для своей жизни. И такой наш знак внимания — самое меньшее, что мы можем сейчас сделать для наших врачей.

— Будете по-прежнему удивлять болельщиков в новом сезоне?

— Наш департамент маркетинга уже вовсю готовится к старту чемпионата. Постараемся сделать так, чтобы болельщикам было максимально уютно и комфортно. Думаем над новой концепцией «матчдэй» — каждая домашняя игра должна доставлять удовольствие и взрослым, и детям. Будут новые активности в фойе, новая линейка атрибутики, новый вариант домашней формы. Активно работаем с нашими партнерами, хотя понятно, что коронавирус прилично ударил почти по всем сферам бизнеса. И раньше все считали деньги и оценивали эффективность каждого вложенного в хоккей рубля, но теперь любой бизнес делает это с особой тщательностью. Но мы не боимся трудностей, а наша селекция, опытный тренерский штаб во главе с Олегом Знарком и поддержка учредителей позволяют с оптимизмом смотреть в новый сезон. Надеюсь, он будет прорывным для «Спартака».