«Спартак» на выезде вырвал победу у СКА в овертайме
«Спартак» в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе победителей отличились Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс. За петербуржцев забили Антон Бурдасов и Владимир Ткачев.
СКА потерпел третье поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Вишневский — 3 (бол., Хохлачев, Ганзл), 7:35 — 0:1. Ганзл — 3 (бол., Рылов, Хохлачев), 18:23 — 0:2. Бурдасов — 1 (Кемппайнен), 36:06 — 1:2. Ткачев — 7 (Рундблад, Плотников), 40:19 — 2:2. Карсумс — 7 (Хохлачев), 60:28 — 2:3.
Вратари: Мельничук — Гудачек.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 26 (6+11+9+0) — 20 (11+4+4+1).
Судьи: Овчинников, Раводин.
7 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика