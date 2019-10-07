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«Спартак» на выезде вырвал победу у СКА в овертайме

21:50
7 октября. Санкт-Петебург. СКА — «Спартак» — 2:3. Красно-белые вырвали победу в овертайме. Фото ХК «Спартак»
7 октября. Санкт-Петебург. СКА — «Спартак» — 2:3. Красно-белые вырвали победу в овертайме. Фото ХК «Спартак»
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«Спартак» в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей отличились Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс. За петербуржцев забили Антон Бурдасов и Владимир Ткачев.

СКА потерпел третье поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Вишневский — 3 (бол., Хохлачев, Ганзл), 7:35 — 0:1. Ганзл — 3 (бол., Рылов, Хохлачев), 18:23 — 0:2. Бурдасов — 1 (Кемппайнен), 36:06 — 1:2. Ткачев — 7 (Рундблад, Плотников), 40:19 — 2:2. Карсумс — 7 (Хохлачев), 60:28 — 2:3.

Вратари: Мельничук — Гудачек.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (6+11+9+0) — 20 (11+4+4+1).

Судьи: Овчинников, Раводин.

7 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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