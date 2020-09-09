«Спартак» на глазах у Тедеско обыграл «Салават Юлаев»

«Спартак» победил «Салават Юлаев» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч посетили главный тренер ФК «Спартак» Доменико Тедеско и его ассистент Андреас Хинкель.

В составе победителей отличились Йори Лехтеря, который сделал дубль, Артем Федоров, Эмиль Юсе и Мартин Бакош. У гостей забивали Тему Хартикайнен, Григорий Панин и Александр Кадейкин.

Красно-белые одержали вторую победу подряд. Команда набрала четыре очка и занимает шестое место на Западе. «Салават» с шестью очками идет четвертым на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Лехтеря — 2, 2:58 — 1:0. Хартикайнен — 2 (бол., Маннинен, Сошников), 13:20 — 1:1. Федоров — 1 (бол., Широков, Вишневский), 16:14 — 2:1. Панин — 1 (Коробов, Сошников), 18:17 — 2:2. Юсе — 1 (бол., Лехтеря), 21:10 — 3:2. Кадейкин — 3 (мен., Хохряков), 29:42 — 3:3. Бакош — 2 (бол., Юсе, Лехтеря), 33:47 — 4:3. Лехтеря — 3 (Радил), 45:30 — 5:3.

Вратари: Беспалов — Сухачев (58:34).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 29 (14+6+9) — 35 (9+9+17).

Судьи: Бирин, Одиньш.

9 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 2773 зрителя.