«Спартак» может обменять форварда Пономарева
20:41
«Спартак» рассматривает возможность обмена форварда сборной России по хоккею Василия Пономарева, сообщил РИА Новости Спорт.
Пономарев ранее заявил, что у него есть недопонимание с главным тренером «Спартака» Борисом Мироновым. В настоящее время 19-летний форвард находится в расположении сборной России на Кубке Карьяла.
Пономарев сыграл 12 матчей за «Спартак» в текущем сезоне КХЛ, в среднем проводя на льду менее четырех минут.
Хоккеист приехал в КХЛ из НХЛ, где права на него принадлежат «Каролине».
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