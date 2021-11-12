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«Спартак» может обменять форварда Пономарева

20:41
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«Спартак» рассматривает возможность обмена форварда сборной России по хоккею Василия Пономарева, сообщил РИА Новости Спорт.

Пономарев ранее заявил, что у него есть недопонимание с главным тренером «Спартака» Борисом Мироновым. В настоящее время 19-летний форвард находится в расположении сборной России на Кубке Карьяла.

Пономарев сыграл 12 матчей за «Спартак» в текущем сезоне КХЛ, в среднем проводя на льду менее четырех минут.

Хоккеист приехал в КХЛ из НХЛ, где права на него принадлежат «Каролине».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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