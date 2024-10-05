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Сегодня, 21:42

«Спартак» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Спартак» уступил «Металлургу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:5. Игра прошла в Москве.

Видео лучших моментов встречи опубликовано в официальных соцсетях лиги.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 12 8 4 18
3 СКА 12 7 5 15
4 ЦСКА 13 6 7 15
5 Северсталь 13 7 6 14
6 Торпедо 12 6 6 13
7 Динамо Мн 10 6 4 12
8 Динамо М 12 5 7 11
9 Витязь 11 5 6 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 11 4 7 8
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Ак Барс 11 8 3 16
4 Сибирь 12 7 5 14
5 Нефтехимик 12 5 7 13
6 Металлург Мг 13 6 7 12
7 Сал. Юлаев 9 6 3 12
8 Адмирал 11 5 6 12
9 Авангард 13 5 8 11
10 Лада 12 4 8 10
11 Амур 11 4 7 9
12 Барыс 13 2 11 5
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5.10 14:00
Авангард – Барыс
 4 : 0
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Лада – Адмирал
 1 : 0 Б
5.10 15:00
Автомобилист – Сибирь
 0 : 4
5.10 17:00
ЦСКА – Трактор
 0 : 4
5.10 17:00
Спартак – Металлург Мг
 2 : 5
5.10 17:00
Северсталь – СКА
 4 : 3
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