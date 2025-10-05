«Спартак» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Магнитогорске трансляция пройдет на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 15.50 по местному времени).

Красно-белые набрали 13 очков и занимают четвертое место в Западной конференции. Команда из Магнитогорска с 18-ю очками идет на второй строчке Востока.

