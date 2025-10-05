«Металлург» крупно победил «Спартак» в Москве, Михайлис набрал четыре очка
«Спартак» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ крупно проиграл «Металлургу» — 2:6.
Нападающий гостей Никита Михайлис набрал 4 (2+2) очка.
Красно-белые (13 очков) занимают пятое место в таблице Западной конференции, «Магнитка» (20) поднялась на первую строчку на «Востоке».
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|7
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|10
|3
|7
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|6
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|3 : 1
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|- : -
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
