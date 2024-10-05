«Металлург» победил «Спартак» в гостевом матче КХЛ
«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграл «Металлургу» — 2:5.
Дубли форвардов Никиты Михайлиса и Павла Акользина принесли гостям победу в 500-й игре главного тренера Андрея Разина в лиге.
Магнитогорцы одержали третью победу подряд — и вторую в Москве. В прошлой игре «Магнитка» забросила семь безответных шайб ЦСКА.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Голы: Акользин — 2 (Джонсон), 3:22 — 0:1. Михайлис — 3 (Орехов), 6:50 — 0:2. Ружичка — 5 (бол., Чайковски), 30:20 — 1:2. Принс — 3 (бол., Ружичка, Вишневский), 34:55 — 2:2. Михайлис — 4 (бол., Силантьев, Орехов), 37:49 — 2:3. Вовченко — 2 (Силантьев, Гераськин), 44:10 — 2:4. Акользин — 3 (п.в.), 58:40 — 2:5.
Вратари: Николаев (58:05 — 58:40) — Набоков.
Штраф: 6 — 12.
Судьи: Бирин, Юдаков.
5 октября. Москва. Мегаспорт.
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|5
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|5
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|13
|6
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|12
|7
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|6
|3
|12
|8
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|11
|5
|6
|12
|9
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|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
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|11
|4
|7
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|5.10
|14:00
|
Авангард – Барыс
|4 : 0
|5.10
|14:30
|
Лада – Адмирал
|1 : 0 Б
|5.10
|15:00
|
Автомобилист – Сибирь
|0 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Трактор
|0 : 4
|5.10
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 5
|5.10
|17:00
|
Северсталь – СКА
|4 : 3