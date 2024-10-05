«Металлург» победил «Спартак» в гостевом матче КХЛ

«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграл «Металлургу» — 2:5.

Дубли форвардов Никиты Михайлиса и Павла Акользина принесли гостям победу в 500-й игре главного тренера Андрея Разина в лиге.

Магнитогорцы одержали третью победу подряд — и вторую в Москве. В прошлой игре «Магнитка» забросила семь безответных шайб ЦСКА.

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«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: Акользин — 2 (Джонсон), 3:22 — 0:1. Михайлис — 3 (Орехов), 6:50 — 0:2. Ружичка — 5 (бол., Чайковски), 30:20 — 1:2. Принс — 3 (бол., Ружичка, Вишневский), 34:55 — 2:2. Михайлис — 4 (бол., Силантьев, Орехов), 37:49 — 2:3. Вовченко — 2 (Силантьев, Гераськин), 44:10 — 2:4. Акользин — 3 (п.в.), 58:40 — 2:5.

Вратари: Николаев (58:05 — 58:40) — Набоков.

Штраф: 6 — 12.

Судьи: Бирин, Юдаков.

5 октября. Москва. Мегаспорт.