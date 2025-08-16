«Спартак» уступил новокузнецкому «Металлургу» в товарищеском матче

«Спартак» в товарищеском матче уступил новокузнецкому «Металлургу» со счетом 2:3.

В составе москвичей отличились Даниил Иванов и Станислав Яровой, у «Кузни» шайбы забросили Михаил Шалагин, Александр Горшков и Захар Шабловский.

«Спартак» примет участие в предсезонном турнире Кубок мэра Москвы, который пройдет с 28 по 31 августа. «Красно-белые» сыграют с ЦСКА и «Шанхаем».